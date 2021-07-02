Нападающий сборной Швейцарии Бриль Эмболо получил травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Испании (26-я минута, 0:1).

На 23-й минуте встречи форвард покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел полузащитник Рубен Варгас.

Для Эмболо это был 5-й матч на Евро-2020. 24-летний футболист забил 1 гол на турнире.