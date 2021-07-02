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Испания по пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020

21:42
Сборная Испании обыграла сборную Швейцарии. Фото AFP
Сборная Испании обыграла сборную Швейцарии. Фото AFP
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Сборная Испании обыграла команду Швейцарии в 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал турнира. Игра проходила в Санкт-Петербурге.

Основное время и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1.

На 8-й минуте ударил по воротам защитник испанцев Жорди Альба. Мяч влетел в ворота рикошетом от Дениса Закарии. Сначала гол записали на испанца, но затем в УЕФА решили, что автором автогола стал Закария. Это уже десятый мяч в свои ворота на турнире.

Джердан Шакири на 68-й минуте сравнял результат. После этого швейцарцы остались в меньшинстве — с поля на 77-й минуте был удален Ремо Фройлер.

В дополнительное время счет не изменился. В серии пенальти точнее оказались испанцы — 3:1.

В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.

Евро-2020

1/4 финала

Швейцария — Испания — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 1:3

Голы: Закария, 8 — в свои ворота (0:1). Шакири (Фройлер), 68 (1:1).

Серия пенальти: Бускетс — 0:0 (штанга). Гавранович — 1:0. Ольмо — 1:1. Шер — 1:1 (вратарь). Эрнандес — 1:1 (вратарь). Аканджи — 1:1 (вратарь). Морено — 1:2. Варгас — 1:2 (мимо). Ойярсабаль — 1:3.

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Эмболо (Варгас, 23), Шакири (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+2), Сеферович (Гавранович, 82).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиагу Алькантара, 113), Жорди Альба, Коке (М.Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Эрнандес, 119), Торрес (Ойярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).

Предупреждения: Видмер, 67. Ляпорт, 90+3. Гавранович, 120+1.

Удаление: Фройлер, 77 (грубая игра).

2 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 0
Италия 0
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36

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Евгений Петров все материалы автора

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