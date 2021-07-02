Испания по пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Испании обыграла команду Швейцарии в 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал турнира. Игра проходила в Санкт-Петербурге.
Основное время и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1.
На 8-й минуте ударил по воротам защитник испанцев Жорди Альба. Мяч влетел в ворота рикошетом от Дениса Закарии. Сначала гол записали на испанца, но затем в УЕФА решили, что автором автогола стал Закария. Это уже десятый мяч в свои ворота на турнире.
Джердан Шакири на 68-й минуте сравнял результат. После этого швейцарцы остались в меньшинстве — с поля на 77-й минуте был удален Ремо Фройлер.
В дополнительное время счет не изменился. В серии пенальти точнее оказались испанцы — 3:1.
В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.
Евро-2020
1/4 финала
Швейцария — Испания — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 1:3
Голы: Закария, 8 — в свои ворота (0:1). Шакири (Фройлер), 68 (1:1).
Серия пенальти: Бускетс — 0:0 (штанга). Гавранович — 1:0. Ольмо — 1:1. Шер — 1:1 (вратарь). Эрнандес — 1:1 (вратарь). Аканджи — 1:1 (вратарь). Морено — 1:2. Варгас — 1:2 (мимо). Ойярсабаль — 1:3.
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Эмболо (Варгас, 23), Шакири (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+2), Сеферович (Гавранович, 82).
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиагу Алькантара, 113), Жорди Альба, Коке (М.Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Эрнандес, 119), Торрес (Ойярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).
Предупреждения: Видмер, 67. Ляпорт, 90+3. Гавранович, 120+1.
Удаление: Фройлер, 77 (грубая игра).
2 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Методология
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