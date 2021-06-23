Испания разгромила Словакию и вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Испании победила команду Словакии (5:0) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020.
В составе победителей отличились Эмерик Ляпорт, Пабло Сарабия и Пау Торрес. Два мяча словаки забили в свои ворота — автоголы записаны на Мартина Дубравку и Юрая Куцку. Голкипер Дубравка при этом на 12-й минуте отразил удар Альваро Мораты с пенальти.
Испанцы набрали пять очков и заняли второе место в группе, обеспечив себе место в плей-офф. У словаков три очка и третья позиция. Команда не сможет выйти в 1/8 финала — она уступает командам, ставшим третьими в своих группах.
Швеция обыграла Польшу (3:2) и семью очками выиграла группу. У поляков одно очко и последнее место.
Евро-2020
Группа Е
3-й тур
Словакия — Испания — 0:5 (0:2)
Голы: Дубравка, 30 — в свои ворота (0:1). Ляпорт, 45+3 (0:2). Сарабия, 56 (0:3). Торрес, 67 (0:4). Куцка, 71 — в свои ворота (0:5).
Нереализованный пенальти: Мората, 12 (вратарь)
Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Гамшик (Бенеш, 90), Куцка, Дуда (Лоботка, 46), Хараслин (Вайсс, 69), Хромада (Дюриш, 46), Мак (Суслов, 69).
Испания: Симон, Аспиликуэта (Траоре, 77), Жорди Альба, Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 71), Бускетс (Тиагу Алькантара, 71), Коке, Сарабия, Мората (Торрес, 66), Морено (Ойярсабаль, 77), Педри.
Предупреждения: Дуда, 12. Бускетс, 40. Жорди Альба, 60. Шкриньяр, 90.
Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).
ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Гиттельманн, Данкерт (оба — Германия).
23 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский».
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