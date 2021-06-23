Испания разгромила Словакию и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Испании победила команду Словакии (5:0) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020.

В составе победителей отличились Эмерик Ляпорт, Пабло Сарабия и Пау Торрес. Два мяча словаки забили в свои ворота — автоголы записаны на Мартина Дубравку и Юрая Куцку. Голкипер Дубравка при этом на 12-й минуте отразил удар Альваро Мораты с пенальти.

Испанцы набрали пять очков и заняли второе место в группе, обеспечив себе место в плей-офф. У словаков три очка и третья позиция. Команда не сможет выйти в 1/8 финала — она уступает командам, ставшим третьими в своих группах.

Швеция обыграла Польшу (3:2) и семью очками выиграла группу. У поляков одно очко и последнее место.

Евро-2020

Группа Е

3-й тур

Словакия — Испания — 0:5 (0:2)

Голы: Дубравка, 30 — в свои ворота (0:1). Ляпорт, 45+3 (0:2). Сарабия, 56 (0:3). Торрес, 67 (0:4). Куцка, 71 — в свои ворота (0:5).

Нереализованный пенальти: Мората, 12 (вратарь)

Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Гамшик (Бенеш, 90), Куцка, Дуда (Лоботка, 46), Хараслин (Вайсс, 69), Хромада (Дюриш, 46), Мак (Суслов, 69).

Испания: Симон, Аспиликуэта (Траоре, 77), Жорди Альба, Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 71), Бускетс (Тиагу Алькантара, 71), Коке, Сарабия, Мората (Торрес, 66), Морено (Ойярсабаль, 77), Педри.

Предупреждения: Дуда, 12. Бускетс, 40. Жорди Альба, 60. Шкриньяр, 90.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Гиттельманн, Данкерт (оба — Германия).

23 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский».