Шику остался один гол до рекорда Бароша в сборной Чехии
10:58
Форвард сборной Чехии Патрик Шик может стать рекордсменом национальной команды по голам в финальной части Евро.
На счету 25-летнего нападающего четыре гола в четырех матчах Евро-2020. Рекорд сборной Чехии по голам в финальной части чемпионата Европы принадлежит Милану Барошу, который на турнире 2004 гола забил пять голов, став лучшим бомбардиром Евро.
Сборная Чехии в 1/4 финала встретится с Данией. Матч пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.
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