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Сергей Карасев обслужит матч Евро-2020 Германия — Венгрия

12:32
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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УЕФА объявил имена судей, которые обслужат матч 3-го тура Евро-2020 Германия — Венгрия.

Игру обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Ответственные за VAR — итальянец Массимилиано Иррати и его соотечественники Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный рефери — нидерландец Данни Маккели.

Матч Германия — Венгрия пройдет в среду, 23 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/784

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