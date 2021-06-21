Сергей Карасев обслужит матч Евро-2020 Германия — Венгрия
12:32
УЕФА объявил имена судей, которые обслужат матч 3-го тура Евро-2020 Германия — Венгрия.
Игру обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Ответственные за VAR — итальянец Массимилиано Иррати и его соотечественники Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный рефери — нидерландец Данни Маккели.
Матч Германия — Венгрия пройдет в среду, 23 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 мск.
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