Юран рассказал, как сборная России может одолеть Данию

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Юран рассказал, как российские игроки смогут одолеть команду Дании в матче 3-го тура Евро-2020.

«Одолеть Данию можно, если каждый российский футболист будет все 90 минут дорабатывать до конца любой эпизод, играть его на максимуме. Датчане понимают, что на кону стоит выход из группы, поэтому будет играть с максимальной отдачей. И нам надо реализовывать любые моменты и полумоменты у ворот соперника, даже если их будет немного. А с теми же финнами мы не всегда их использовали, поэтому игра была довольно нервной. С Данией нужно поправлять реализацию плюс максимально внимательно сыграть в обороне, минимизируя ошибки», — цитирует Юрана «Известия».