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32 года назад ван Бастен забил легендарный гол сборной СССР в финале Евро-88

25 июня 2020, 14:23
Марко ван Бастен. Фото bol.com.
Марко ван Бастен. Фото bol.com.
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32 года назад голландский форвард Марко ван Бастен забил легендарный гол в ворота сборной СССР в финале Евро-88.

В финале турнира, который проходил в Германии, сборная Голландии обыграла советскую команду со счетом 2:0. В решающем поединке отличились Рууд Гуллит и Марко ван Бастен. Гол последнего стал знаменитым благодаря своей красоте. Нападающий пробил с острого угла, находясь у правого края штрафной соперника и отправил мяч в ворота над Ринатом Дасаевым.

Голландцы выиграли чемпионат Европы в первый и пока что в последний раз. Советская сборная также выиграла Евро однажды — в 1960 году.

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