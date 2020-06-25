32 года назад ван Бастен забил легендарный гол сборной СССР в финале Евро-88

32 года назад голландский форвард Марко ван Бастен забил легендарный гол в ворота сборной СССР в финале Евро-88.

?? 32 года назад Марко ван Бастен забил легендарный гол в ворота сборной СССР в финале Евро-88 ?? pic.twitter.com/4ninVTDZFR — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 25, 2020

В финале турнира, который проходил в Германии, сборная Голландии обыграла советскую команду со счетом 2:0. В решающем поединке отличились Рууд Гуллит и Марко ван Бастен. Гол последнего стал знаменитым благодаря своей красоте. Нападающий пробил с острого угла, находясь у правого края штрафной соперника и отправил мяч в ворота над Ринатом Дасаевым.

Голландцы выиграли чемпионат Европы в первый и пока что в последний раз. Советская сборная также выиграла Евро однажды — в 1960 году.