Сборная Италии установила рекорд Евро

В групповом турнире Евро-2020 сборная Италии одержала три победы, не пропустив ни одного мяча.

Подопечные Роберто Манчини стали десятой командой, которой удалось выйти из группы чемпионата Европы с максимальным результатом, и первой, у кого получилось сохранить ворота в неприкосновенности.

С такой же разностью мячей (+7) из группы выходила только чемпионская Франция-1984, лучше (+8) в группе играла лишь Голландия-2008, уступившая затем в четвертьфинале сборной России.

Команды, выигравшие все три матча группового турнира Евро

Турнир Сборная Тренер Матчи Мячи 1984 Франция Мишель Идальго Дания — 1:0, Бельгия — 5:0, Югославия — 3:2 9-2 2000 Голландия Франк Райкард Чехия — 1:0, Дания — 3:0, Франция — 3:2 7-2 2000 Португалия Умберту Коэлью Англия — 3:2, Румыния — 1:0, Германия — 3:0 7-2 2000 Италия Дино Дзофф Турция — 2:1, Бельгия — 2:0, Швеция — 2:1 6-2 2004 Чехия Карел Брюкнер Латвия — 2:1, Голландия — 3:2, Германия — 2:1 7-4 2008 Голландия Марко ван Бастен Италия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0 9-1 2008 Испания Луис Арагонес Россия — 4:1, Швеция — 2:1, Греция — 2:1 8-3 2008 Хорватия Славен Билич Австрия — 1:0, Германия — 2:1, Польша — 1:0 4-1 2012 Германия Йоахим Лев Португалия — 1:0, Голландия — 2:1, Дания — 2:1 5-2 2020 Италия Роберто Манчини Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0 7-0

Ранее четыре команды проходили групповой турнир ЧЕ без пропущенных голов. Но немцы под руководством Берти Фогтса (1996) и Йоахима Лева (2016) и поляки во главе с Адамом Навалкой (2016) позволяли себе одну нулевую ничью, а итальянцы с тренером Энцо Беардзотом в 1980-м и вовсе вышли из группы с единственным забитым мячом.

Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро