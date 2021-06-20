Сборная Италии установила рекорд Евро
В групповом турнире Евро-2020 сборная Италии одержала три победы, не пропустив ни одного мяча.
Подопечные Роберто Манчини стали десятой командой, которой удалось выйти из группы чемпионата Европы с максимальным результатом, и первой, у кого получилось сохранить ворота в неприкосновенности.
С такой же разностью мячей (+7) из группы выходила только чемпионская Франция-1984, лучше (+8) в группе играла лишь Голландия-2008, уступившая затем в четвертьфинале сборной России.
Команды, выигравшие все три матча группового турнира Евро
|
Турнир
|
Сборная
|
Тренер
|
Матчи
|
Мячи
|
1984
|
Франция
|
Мишель Идальго
|
Дания — 1:0, Бельгия — 5:0, Югославия — 3:2
|
9-2
|
2000
|
Голландия
|
Франк Райкард
|
Чехия — 1:0, Дания — 3:0, Франция — 3:2
|
7-2
|
2000
|
Португалия
|
Умберту Коэлью
|
Англия — 3:2, Румыния — 1:0, Германия — 3:0
|
7-2
|
2000
|
Италия
|
Дино Дзофф
|
Турция — 2:1, Бельгия — 2:0, Швеция — 2:1
|
6-2
|
2004
|
Чехия
|
Карел Брюкнер
|
Латвия — 2:1, Голландия — 3:2, Германия — 2:1
|
7-4
|
2008
|
Голландия
|
Марко ван Бастен
|
Италия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0
|
9-1
|
2008
|
Испания
|
Луис Арагонес
|
Россия — 4:1, Швеция — 2:1, Греция — 2:1
|
8-3
|
2008
|
Хорватия
|
Славен Билич
|
Австрия — 1:0, Германия — 2:1, Польша — 1:0
|
4-1
|
2012
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
Португалия — 1:0, Голландия — 2:1, Дания — 2:1
|
5-2
|
2020
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0
|
7-0
Ранее четыре команды проходили групповой турнир ЧЕ без пропущенных голов. Но немцы под руководством Берти Фогтса (1996) и Йоахима Лева (2016) и поляки во главе с Адамом Навалкой (2016) позволяли себе одну нулевую ничью, а итальянцы с тренером Энцо Беардзотом в 1980-м и вовсе вышли из группы с единственным забитым мячом.
Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер
|
Соперники
|
Мячи
|
1980
|
Италия
|
Энцо Беардзот
|
Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)
|
1-0
|
1996
|
Германия
|
Берти Фогтс
|
Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)
|
5-0
|
2016
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
Украина (2:0), Польша (0:0), Сев.Ирландия (1:0)
|
3-0
|
2016
|
Польша
|
Адам Навалка
|
Сев.Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)
|
2-0
|
2020
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0
|
7-0
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