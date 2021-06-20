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Сборная Италии установила рекорд Евро

21:21
20 июня. Италия — Уэльс — 1:0. Фото Reuters
20 июня. Италия — Уэльс — 1:0. Фото Reuters
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В групповом турнире Евро-2020 сборная Италии одержала три победы, не пропустив ни одного мяча.

Подопечные Роберто Манчини стали десятой командой, которой удалось выйти из группы чемпионата Европы с максимальным результатом, и первой, у кого получилось сохранить ворота в неприкосновенности.

С такой же разностью мячей (+7) из группы выходила только чемпионская Франция-1984, лучше (+8) в группе играла лишь Голландия-2008, уступившая затем в четвертьфинале сборной России.

Команды, выигравшие все три матча группового турнира Евро

Турнир

Сборная

Тренер

Матчи

Мячи

1984

Франция

Мишель Идальго

Дания — 1:0, Бельгия — 5:0, Югославия — 3:2

9-2

2000

Голландия

Франк Райкард

Чехия — 1:0, Дания — 3:0, Франция — 3:2

7-2

2000

Португалия

Умберту Коэлью

Англия — 3:2, Румыния — 1:0, Германия — 3:0

7-2

2000

Италия

Дино Дзофф

Турция — 2:1, Бельгия — 2:0, Швеция — 2:1

6-2

2004

Чехия

Карел Брюкнер

Латвия — 2:1, Голландия — 3:2, Германия — 2:1

7-4

2008

Голландия

Марко ван Бастен

Италия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0

9-1

2008

Испания

Луис Арагонес

Россия — 4:1, Швеция — 2:1, Греция — 2:1

8-3

2008

Хорватия

Славен Билич

Австрия — 1:0, Германия — 2:1, Польша — 1:0

4-1

2012

Германия

Йоахим Лев

Португалия — 1:0, Голландия — 2:1, Дания — 2:1

5-2

2020

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0

7-0

Ранее четыре команды проходили групповой турнир ЧЕ без пропущенных голов. Но немцы под руководством Берти Фогтса (1996) и Йоахима Лева (2016) и поляки во главе с Адамом Навалкой (2016) позволяли себе одну нулевую ничью, а итальянцы с тренером Энцо Беардзотом в 1980-м и вовсе вышли из группы с единственным забитым мячом.

Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро

Турнир

Команда

Тренер

Соперники

Мячи

1980

Италия

Энцо Беардзот

Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)

1-0

1996

Германия

Берти Фогтс

Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)

5-0

2016

Германия

Йоахим Лев

Украина (2:0), Польша (0:0), Сев.Ирландия (1:0)

3-0

2016

Польша

Адам Навалка

Сев.Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)

2-0

2020

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0

7-0

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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