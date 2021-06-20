Лучшим игроком матча Евро-2020 Италия — Уэльс признан нападающий Федерико Кьеза, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут матча.

Сборная Италии победила Уэльс (1:0) в заключительном туре группового этапа Евро-2020. Единственный гол встречи забил Маттео Пессина.

Италия набрала девять очков, выиграла группу А и вышла в 1/8 финала. У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.