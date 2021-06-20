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Кьеза признан лучшим игроком матча Италия — Уэльс

21:15
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Лучшим игроком матча Евро-2020 Италия — Уэльс признан нападающий Федерико Кьеза, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут матча.

Сборная Италии победила Уэльс (1:0) в заключительном туре группового этапа Евро-2020. Единственный гол встречи забил Маттео Пессина.

Италия набрала девять очков, выиграла группу А и вышла в 1/8 финала. У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.

Италия — Уэльс

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/

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