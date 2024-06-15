Сборная Германии установила рекорд результативности для команд-хозяек чемпионатов Европы

Сборная Германии в пятницу, 14 июня, выиграла у Шотландии (5:1) и установила рекорды результативности и разности в стартовых матчах для команд-хозяек в истории чемпионатов Европы.

Никогда ранее командам, принимающим чемпионат Европы, не удавалось победить крупно, а забить больше одного гола получилось только у шведов, украинцев и французов.

Все первые матчи команд-хозяев чемпионатов Европы*

Год Команда Город Матч Голы 1980 Италия Рим Испания — 0:0 - 1984 Франция Париж Дания -1:0 Платини 1988 ФРГ Дюссельдорф Италия — 1:1 Бреме — Манчини 1992 Швеция Сольна Франция — 1:1 Я.Эрикссон — Папен 1996 Англия Лондон Швейцария — 1:1 Ширер — Тюркильмаз 2000 Бельгия Брюссель Швеция — 2:1 Гор, Э.Мпенза — Мьельбю Нидерланды Амстердам Чехия — 1:0 Ф.де Бур 2004 Португалия Порту Греция — 1:2 Криштиану Роналду — Карагунис, Басинас 2008 Швейцария Базель Чехия — 0:1 Сверкош Австрия Клагенфурт Хорватия — 0:1 Модрич 2012 Польша Варшава Греция — 1:1 Левандовски — Салпингидис Украина Киев Швеция — 2:1 Шевченко-2 — Ибрагимович 2016 Франция Сен-Дени Румыния — 2:1 Жиру, Пайет — Станку 2024 Германия Мюнхен Шотландия — 5:1 Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Эмре Джан — Рюдигер, в свои ворота

* Без учета турниров, которые проводились в формате финала четырех (1960-1976) и Евро-2020, проходившего во многих странах.