Сборная Германии установила рекорд результативности для команд-хозяек чемпионатов Европы
Сборная Германии в пятницу, 14 июня, выиграла у Шотландии (5:1) и установила рекорды результативности и разности в стартовых матчах для команд-хозяек в истории чемпионатов Европы.
Никогда ранее командам, принимающим чемпионат Европы, не удавалось победить крупно, а забить больше одного гола получилось только у шведов, украинцев и французов.
Все первые матчи команд-хозяев чемпионатов Европы*
|
Год
|
Команда
|
Город
|
Матч
|
Голы
|
1980
|
Италия
|
Рим
|
Испания — 0:0
|
-
|
1984
|
Франция
|
Париж
|
Дания -1:0
|
Платини
|
1988
|
ФРГ
|
Дюссельдорф
|
Италия — 1:1
|
Бреме — Манчини
|
1992
|
Швеция
|
Сольна
|
Франция — 1:1
|
Я.Эрикссон — Папен
|
1996
|
Англия
|
Лондон
|
Швейцария — 1:1
|
Ширер — Тюркильмаз
|
2000
|
Бельгия
|
Брюссель
|
Швеция — 2:1
|
Гор, Э.Мпенза — Мьельбю
|
|
Нидерланды
|
Амстердам
|
Чехия — 1:0
|
Ф.де Бур
|
2004
|
Португалия
|
Порту
|
Греция — 1:2
|
Криштиану Роналду — Карагунис, Басинас
|
2008
|
Швейцария
|
Базель
|
Чехия — 0:1
|
Сверкош
|
|
Австрия
|
Клагенфурт
|
Хорватия — 0:1
|
Модрич
|
2012
|
Польша
|
Варшава
|
Греция — 1:1
|
Левандовски — Салпингидис
|
|
Украина
|
Киев
|
Швеция — 2:1
|
Шевченко-2 — Ибрагимович
|
2016
|
Франция
|
Сен-Дени
|
Румыния — 2:1
|
Жиру, Пайет — Станку
|
2024
|
Германия
|
Мюнхен
|
Шотландия — 5:1
|
Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Эмре Джан — Рюдигер, в свои ворота
* Без учета турниров, которые проводились в формате финала четырех (1960-1976) и Евро-2020, проходившего во многих странах.