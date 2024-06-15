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Сегодня, 01:21

Сборная Германии повторила рекорд прошлого чемпионата Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Германии крупно обыграла Шотландию (5:1) в первом матче чемпионата Европы-2024. Все голы в ворота Ангуса Ганна забили разные футболисты. У немецкой команды отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.

Сборная Германии повторила рекорд прошлого чемпионата, на котором пять испанцев в матче с Хорватией забили по разу. Теоретически в таблицу можно включить и другую встречу Испании с Евро-2020. «Красная фурия» разгромила словаков со счетом 5:0 благодаря голам Эмерика Ляпорта, Пабло Сарабии и Феррана Торреса, а также автоголам Мартина Дубравки и Юрая Куцки.

Все случаи, когда в одном матче Евро забивали больше трех футболистов одной команды

Дата

Стадия

Команда

Матч

Авторы голов

28.06.2021

1/8 финала

Испания

Хорватия — 5:3 (д.в.)

Сарабия, Аспиликуэта, Ферран Торрес, Мората, Ойярсабаль

14.06.2024

Гр.турнир

Германия

Шотландия — 5:1

Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Эмре Джан

06.07.1960

1/2 финала

Югославия

Франция — 5:4

Еркович-2, Галич, Жанетич, Кнез

16.06.1984

Гр.турнир

Дания

Югославия — 5:0

Арнесен-2, Берггрен, Элькьер, Лауридсен

14.06.2004

Гр.турнир

Швеция

Болгария — 5:0

Юнгберг-2, Ларссон, Ибрагимович, Альбек

13.06.2008

Гр.турнир

Нидерланды

Франция — 4:1

Кейт, ван Перси, Роббен, Снайдер

22.06.2012

1/4 финала

Германия

Греция — 4:2

Лам, Хедира, Клоре, Ройс

01.07.2012

Финал

Испания

Италия — 4:0

Д.Сильва, Жорди Альба, Ф.Торрес, Мата

26.06.2016

1/8 финала

Бельгия

Венгрия — 4:0

Алдервейрелд, Батшуайи, Э.Азар, Феррейра-Карраско

03.07.2016

1/4 финала

Франция

Исландия — 5:2

Жиру-2, Погба, Пайет, Гризманн

21.06.2021

Гр.турнир

Дания

Россия — 4:1

Дамсгор, Поульсен, Кристенсен, Меле
Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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