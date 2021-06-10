Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Санкт-Петербург на время Евро-2020 ввел новые ограничения из-за коронавируса

20:29
Теги:

Правительство Санкт-Петербурга объявило о вводе дополнительных ограничений к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 тыс. человек», — отмечается в заявлении.

«Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге во время Евро-2020 примет три матча группы B, два — с участием сборной России, а также три группы Е. Еще один матч в Северной столице — один из четвертьфиналов турнира.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/press/governor/215946/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 32365
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Де Брейне не тренируется со сборной Бельгии перед матчем Евро-2020 с Россией
Видео: Какую температуру тела можно считать нормальной
Бузова сорвалась на крик во время исполнения романса на сцене МХАТа
Мужчина изнасиловал двух подруг по очереди в московском парке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи