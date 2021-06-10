Санкт-Петербург на время Евро-2020 ввел новые ограничения из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга объявило о вводе дополнительных ограничений к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 тыс. человек», — отмечается в заявлении.

«Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге во время Евро-2020 примет три матча группы B, два — с участием сборной России, а также три группы Е. Еще один матч в Северной столице — один из четвертьфиналов турнира.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.