«Связь с Россией». Чорлука выложил совместное фото с Оличем

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука выложил совместное фото с главным тренером ЦСКА Ивицей Оличем. Оба вошли в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионат Европы-2020.

«Связь с Россией», — написал Чорлука в Instagram.

По итогам прошлого сезона Чорлука принял решение покинуть «Локомотив» и завершить игровую карьеру. 7 июня «СЭ» сообщил, что он войдет в тренерский штаб Марко Николича в московском клубе.

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. Раньше он был ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с Англией (13 июня), Чехией (18 июня) и Шотландией (22 июня).