Рой Кин отреагировал на поражение сборной Шотландии от Германии на Евро-2024

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед Рой Кин прокомментировал поражение сборной Шотландии в матче группового турнира Евро-2024 против Германии (1:5).

«Шотландцы, как и следовало ожидать, во втором тайме продемонстрировали борьбу и силу духа, но на самом деле это были команды разного уровня», — приводит слова Кина BBC Sport.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.