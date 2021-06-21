Сегодня, 21 июня, сборная России проведет решающий матч в групповом турнире Евро-2020, в соперниках — команда Дании. Игра пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сразу после игры журналисты «СЭ» Мария Маркова и Владимир Иванов обсудят итоги встречи с экспертом Александром Гришиным на YouTube-канале «СЭ».

В случае победы или ничьей (при условии, что Бельгия обыграет Финляндию), наша сборная сможет выйти в плей-офф Евро-2020. Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.