Россия — Дания: не отступать и не сдаваться! Live с Александром Гришиным — сразу после матча сборной
10:35
Сегодня, 21 июня, сборная России проведет решающий матч в групповом турнире Евро-2020, в соперниках — команда Дании. Игра пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени.
Сразу после игры журналисты «СЭ» Мария Маркова и Владимир Иванов обсудят итоги встречи с экспертом Александром Гришиным на YouTube-канале «СЭ».
В случае победы или ничьей (при условии, что Бельгия обыграет Финляндию), наша сборная сможет выйти в плей-офф Евро-2020. Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.
Опрос
проголосовало: 55511Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Читайте также
Россия — Дания: не отступать и не сдаваться! Live с Александром Гришиным — сразу после матча сборной
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю