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Россия — Дания: не отступать и не сдаваться! Live с Александром Гришиным — сразу после матча сборной

10:35
Live «СЭ» с Александром Гришиным.
Live «СЭ» с Александром Гришиным.
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Сегодня, 21 июня, сборная России проведет решающий матч в групповом турнире Евро-2020, в соперниках — команда Дании. Игра пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сразу после игры журналисты «СЭ» Мария Маркова и Владимир Иванов обсудят итоги встречи с экспертом Александром Гришиным на YouTube-канале «СЭ».

В случае победы или ничьей (при условии, что Бельгия обыграет Финляндию), наша сборная сможет выйти в плей-офф Евро-2020. Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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