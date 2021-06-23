Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Роналду — первый португалец, который забил во всех трех матчах группового турнира Евро

23:18
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Евро-2020 с Францией. Благодаря этому он установил очередной рекорд.

Как сообщает официальный Twitter турнира, Роналду стал первым португальцем, который забил во всех трех матчах на групповой стадии Евро.

По ходу второго тайма Франция ведет 1:0. У французов дубль сделал Карим Бензема.

Португалия — Франция

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 58125
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Украина проскочила». В соцсетях отреагировали на выход украинцев в плей-офф Евро-2020
Португалия — Франция, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Германия — Венгрия: венгры открыли счет
Португалия — Франция: стартовые составы на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи