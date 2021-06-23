Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Евро-2020 с Францией. Благодаря этому он установил очередной рекорд.

?? Cristiano Ronaldo = 1st Portuguese player in history to score in all 3 group games at a EURO...#EURO2020 pic.twitter.com/LSirhhEKjT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Как сообщает официальный Twitter турнира, Роналду стал первым португальцем, который забил во всех трех матчах на групповой стадии Евро.

По ходу второго тайма Франция ведет 1:0. У французов дубль сделал Карим Бензема.