Роналду — первый португалец, который забил во всех трех матчах группового турнира Евро
23:18
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Евро-2020 с Францией. Благодаря этому он установил очередной рекорд.
?? Cristiano Ronaldo = 1st Portuguese player in history to score in all 3 group games at a EURO...#EURO2020 pic.twitter.com/LSirhhEKjT— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
Как сообщает официальный Twitter турнира, Роналду стал первым португальцем, который забил во всех трех матчах на групповой стадии Евро.
По ходу второго тайма Франция ведет 1:0. У французов дубль сделал Карим Бензема.
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