Португалия — Франция: оба пенальти Матеу Лаоса привели бы к скандалам в РПЛ
На 27-й и 45-й минутах матча 3-го тура чемпионата Европы-2020 Португалия — Франция арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос назначил 11-метровые удары, вызвав бурные споры у игроков и тренеров.
В первом случае решение судьи можно поддержать. Хотя французский вратарь Юго Ллорис попытался выбить мяч и коснулся его, он при этом нанес сильный удар рукой Данилу Перейре, едва не нанеся травму сопернику.
? - Penalty Portugal after a punch from Lloris. pic.twitter.com/72o3wcK18p— ??? ???? ? (@TheEuropeanLad) June 23, 2021
Второй пенальти из числа тех, что называют «легковесными» и «левыми». Кильян Мбаппе ворвался в штрафную площадь, Нелсон Семеду дотронулся до него рукой — француз тут же упал. Несмотря на протесты, испанский рефери указал на 11-метровую отметку. А видеоассистенты, проведя проверку, в его действия не вмешались.
В чемпионате России за такой пенальти досталось бы и судье, и ВАР.
?? 'Shoulder to shoulder outside the box and apparently it's a penalty?'— SPORTbible (@sportbible) June 23, 2021
?? 'That is never a penalty in a million years!'
?? 'The Spanish Mike Dean.'
What a joke of a decision. Brilliant defending by Nelson Semedo ?https://t.co/CGtslDYUFZ
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