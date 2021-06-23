На 27-й и 45-й минутах матча 3-го тура чемпионата Европы-2020 Португалия — Франция арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос назначил 11-метровые удары, вызвав бурные споры у игроков и тренеров.

В первом случае решение судьи можно поддержать. Хотя французский вратарь Юго Ллорис попытался выбить мяч и коснулся его, он при этом нанес сильный удар рукой Данилу Перейре, едва не нанеся травму сопернику.

? - Penalty Portugal after a punch from Lloris. pic.twitter.com/72o3wcK18p — ??? ???? ? (@TheEuropeanLad) June 23, 2021

Второй пенальти из числа тех, что называют «легковесными» и «левыми». Кильян Мбаппе ворвался в штрафную площадь, Нелсон Семеду дотронулся до него рукой — француз тут же упал. Несмотря на протесты, испанский рефери указал на 11-метровую отметку. А видеоассистенты, проведя проверку, в его действия не вмешались.

В чемпионате России за такой пенальти досталось бы и судье, и ВАР.