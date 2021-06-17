Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Роберт Мак был бы не против, если бы Словакия провела все матчи Евро-2020 в России

16:10
Теги:

Нападающий сборной Словакии Роберт Мак поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Швеции.

«В матче со шведами придется потерпеть, но биться мы должны так же, как делали это в игре с Польшей. У нас собрался отличный коллектив, мы прекрасно понимаем друг друга, и это видно по результату на поле. Верю, что можем снова добиться успеха», — цитирует Мака официальный сайт УЕФА.

Также словацкий футболист высказался о Санкт-Петербурге, где состоится матч со шведами.

«Я не был бы против, если бы мы все матчи провели в России. «Это фантастика» — здесь такое можно сказать про все. Прекрасная атмосфера, отличный стадион. Отлично себя здесь чувствую, тем более что провел в этом городе больше трех сезонов», — сказал бывший игрок «Зенита».

Матч Швеция — Словакия состоится завтра, 18 июня. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024464--sweden-vs-slovakia/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 30724
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина ведет 2:0 после первого тайма матча Евро-2020 с Македонией
Украина — Македония, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало трансляции
Сборная России сообщила результаты дополнительного обследования Марио Фернандеса после травмы в матче Евро-2020
Кристиану Эриксену установят дефибриллятор после сердечного приступа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи