Роберт Мак был бы не против, если бы Словакия провела все матчи Евро-2020 в России
Нападающий сборной Словакии Роберт Мак поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Швеции.
«В матче со шведами придется потерпеть, но биться мы должны так же, как делали это в игре с Польшей. У нас собрался отличный коллектив, мы прекрасно понимаем друг друга, и это видно по результату на поле. Верю, что можем снова добиться успеха», — цитирует Мака официальный сайт УЕФА.
Также словацкий футболист высказался о Санкт-Петербурге, где состоится матч со шведами.
«Я не был бы против, если бы мы все матчи провели в России. «Это фантастика» — здесь такое можно сказать про все. Прекрасная атмосфера, отличный стадион. Отлично себя здесь чувствую, тем более что провел в этом городе больше трех сезонов», — сказал бывший игрок «Зенита».
Матч Швеция — Словакия состоится завтра, 18 июня. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024464--sweden-vs-slovakia/
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