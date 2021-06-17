Роберт Мак был бы не против, если бы Словакия провела все матчи Евро-2020 в России

Нападающий сборной Словакии Роберт Мак поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Швеции.

«В матче со шведами придется потерпеть, но биться мы должны так же, как делали это в игре с Польшей. У нас собрался отличный коллектив, мы прекрасно понимаем друг друга, и это видно по результату на поле. Верю, что можем снова добиться успеха», — цитирует Мака официальный сайт УЕФА.

Также словацкий футболист высказался о Санкт-Петербурге, где состоится матч со шведами.

«Я не был бы против, если бы мы все матчи провели в России. «Это фантастика» — здесь такое можно сказать про все. Прекрасная атмосфера, отличный стадион. Отлично себя здесь чувствую, тем более что провел в этом городе больше трех сезонов», — сказал бывший игрок «Зенита».

Матч Швеция — Словакия состоится завтра, 18 июня. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.