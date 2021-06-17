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«Газпром Арена» готова проводить матчи в безопасных условиях при любой обстановке

16:10
«Газпром-Арена». Фото ФК «Зенит»
«Газпром-Арена». Фото ФК «Зенит»
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Пресс-служба «Зенита» сообщила, что «Газпром Арена» будет готова проводить матчи даже в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге.

«Учитывая общую обеспокоенность, руководство стадиона заранее ввело новые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все решения приняты в рамках клубной программы чистоты, где учтен опыт последних двух сезонов. Наша программа чистоты допускает несколько сценариев развития ситуации, даже в случае ухудшения обстановки в городе клуб и стадион будут готовы к проведению матчей в чистой и безопасной обстановке как для участников, так и для зрителей», — передает пресс-служба ТАСС.

С 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Во время Евро-2020 «Газпром Арена» принимает 7 матчей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11678413

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Виктория Кравченко все материалы автора
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  • ultimate

    спроси у чиновников..сколько заплатят.

    17.06.2021

  • Бустег

    чо кто кого купит?сколько дания стоит?

    17.06.2021

  • ultimate

    купят матчи и выдут в плейоф. а вот потом чиновники в россии возместят с народа деньги на затраты договорных матчей.....с пенсий и зарплат......и цены поднимут в магазинах....зато россия выиграла. стадо недоумков в россии живут чтоли ---народ такое терпит.

    17.06.2021