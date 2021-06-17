«Газпром Арена» готова проводить матчи в безопасных условиях при любой обстановке
Пресс-служба «Зенита» сообщила, что «Газпром Арена» будет готова проводить матчи даже в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге.
«Учитывая общую обеспокоенность, руководство стадиона заранее ввело новые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все решения приняты в рамках клубной программы чистоты, где учтен опыт последних двух сезонов. Наша программа чистоты допускает несколько сценариев развития ситуации, даже в случае ухудшения обстановки в городе клуб и стадион будут готовы к проведению матчей в чистой и безопасной обстановке как для участников, так и для зрителей», — передает пресс-служба ТАСС.
С 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Во время Евро-2020 «Газпром Арена» принимает 7 матчей.
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Бустег
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