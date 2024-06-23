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Расклады группы А перед последним туром: что нужно Германии, Швейцарии, Шотландии и Венгрии

Алексей Мороз
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Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters

Матчами Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия в группе А открывается заключительный тур группового этапа Евро-2024.

Напомним критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

В плей-офф выходят по две первые сборные из каждые группы, а также четыре лучших команды из занявших третьи места.

Илкай Гюндоган и&nbsp;Тони Кроос (сборная Германии). Все расклады Евро: безумная половина сетки с Испанией, Германией и Францией, Украину могут отцепить хитрой ничьей

Германия имеет отличные шансы на первое место. Для этого ей достаточно не проиграть в последнем туре Швейцарии.

Швейцария может обойти Германию в случае победы, при этом она также практически обеспечила себе вторую позицию за счет хорошей разницы голов в сравнении с Шотландией.

Шотландию наверняка выведет в плей-офф победа над Венгрией. Четыре очка — потенциально проходной балл для команд, занявших третье место, не помешает даже ужасная разница шотландцев. А вот ничья заметно осложняет ситуацию. Этот результат устроит британцев, если в других группах Албания и Хорватия проиграют Испании и Италии, а Чехия и Грузия — Турции и Португалии соответственно. Ничего неожиданного в этих отдельно взятых результатах нет, но вряд ли сложится такой «экспресс» одновременно. Еще может помочь победа Англии над Словенией с разницей в пять и более голов (при одновременном проигрыше сербов), но игра команды Саутгейта на Евро заставляет верить в подобный расклад только законченных оптимистов.

Для Венгрии все проще — ничья ее точно не устроит. Надо побеждать Шотландию и с неплохими шансами на продолжение борьбы ждать результатов в других группах.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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