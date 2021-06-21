Пукки: «Я был недостаточно подготовлен к матчу с Россией, сейчас я очень близок к своей лучшей форме»

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки рассказал о своем состоянии перед матчем 3-го тура Евро-2020 против Бельгии.

«Перед Евро я отсутствовал где-то пять недель из-за травмы лодыжки. С лодыжкой сейчас все в порядке, но оказалось, что я был недостаточно подготовлен. Во втором тайме против России я почувствовал это. Я думаю, что сейчас я по крайней мере очень близок к своей лучшей форме», — приводит слова Пукки официальный сайт УЕФА.

Матч Финляндия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня. Финны с 3 очками занимают третье место в группе B, бельгийцы с 6 очками — на первой строчке.