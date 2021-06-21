Пукки: «Я был недостаточно подготовлен к матчу с Россией, сейчас я очень близок к своей лучшей форме»
05:04
Форвард сборной Финляндии Теему Пукки рассказал о своем состоянии перед матчем 3-го тура Евро-2020 против Бельгии.
«Перед Евро я отсутствовал где-то пять недель из-за травмы лодыжки. С лодыжкой сейчас все в порядке, но оказалось, что я был недостаточно подготовлен. Во втором тайме против России я почувствовал это. Я думаю, что сейчас я по крайней мере очень близок к своей лучшей форме», — приводит слова Пукки официальный сайт УЕФА.
Матч Финляндия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня. Финны с 3 очками занимают третье место в группе B, бельгийцы с 6 очками — на первой строчке.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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