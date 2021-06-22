Президент «Баварии» отреагировал на запрет радужной подсветки стадиона во время матча Евро Германия — Венгрия
Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о запрете УЕФА на радужную подсветку стадиона во время матча Германия — Венгрия.
«Мы хотели, чтобы в среду «Альянц Арена» была подсвечена цветами радуги. Открытость и толерантность — фундаментальные ценности, которым привержены наше общество и «Бавария».
Вот почему клуб уже несколько лет подсвечивает свой стадион в цвета разнообразия», — цитирует Хаунера официальный сайт клуба.
Власти Мюнхена хотели выразить протест против принятия в Венгрии закона, ограничивающего распространение материалов о нетрадиционной ориентации. В УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией.
Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени. Немцы с 3 очками занимают второе место в группе F, венгры с одним очком — на последней строчке.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/en/news/2021/06/herbert-hainer-fc-bayern-stands-for-open-mindedness-and-tolerance
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