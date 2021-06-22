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Мостовой — о поведении Дзюбы: «Не держит удар»

18:14
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поведение капитана национальной команды Артема Дзюбы.

Капитан сборной России Артем Дзюба жестко ответил корреспонденту, попросившему комментарий после вылета с Евро-2020 и возвращения в страну. Игрок не стал подходить к журналистам и отказался отвечать на вопросы.

В ответ на замечание корреспондента о том, что игроки прячутся за спинами правоохранителей, футболист крикнул: «Я уже ответил на все вопросы! Я от вас не прячусь, особенно от тебя!»

«Не держит удар. Я также остановился. И это не понравилось тренеру. И меня отправили домой. Хотя я ничего плохого не сказал. А сейчас-то что?» — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Сам Мостовой был исключен из состава сборной России по ходу Евро-2004 за свои комментарии. После матча с Испанией он раскритиковал игру команды: «Нагрузки, которые тренерский штаб предложил нам на тренировках, чрезмерны. Мы еле бегали по полю, особенно в последние минуты. Сейчас я очень зол и расстроен результатом матча. Не думаю, что мы можем продолжить борьбу на чемпионате Европы. Шансов на это практически нет», — заявил Мостовой перед журналистами.

На следующий день главный тренер команды Георгий Ярцев отправил футболиста домой.

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