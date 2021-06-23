Рекорд Роналду и дубль Бензема позволили Португалии и Франции сыграть вничью

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Франции в рамках заключительного, третьего тура чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Капитан португальцев Криштиану Роналду открыл счет в матче, реализовав пенальти в первом тайме. Но в концовке первой половины также с пенальти положение выровнял нападающий французов Карим Бензема.

В начале второй половины второй гол Бензема был засчитан после просмотра ВАР. Но все тот же Роналду и все так же с пенальти снова сделал счет равным.

Роналду довел общее число своих голов за национальную команду до 109, Таким образом, он повторил мировой рекорд, который ранее удерживал Али Даеи.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Чемпионат Европы

Группа F

Португалия — Франция — 2:2 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 31 — с пенальти (1:0). Бензема, 45 — с пенальти (1:1). Бензема, 47 (1:2). Криштиану Роналду, 60 — с пенальти (2:2).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду (Далот, 79), Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 73), Данилу Перрейра (Палинья, 46), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Ренату Санчеш (Сержиу Оливейра, 88), Криштиану Роналду, Диогу Жота.

Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез (Динь, 46. Рабьо, 52), Кимпембе, Кунде, Погба, Толиссо (Коман, 66), Канте, Бензема, Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе.

Предупреждения: Ллорис, 27. Эрнандез, 36. Гризманн, 39. Кимпембе, 83.

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (все — Испания).

23 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».