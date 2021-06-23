Германия спаслась от поражения в матче с Венгрией и вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Германии сыграла вничью со сборной Венгрии (2:2) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020. Игра проходила в Мюнхене (Германия). Главным арбитром был россиянин Сергей Карасев.

Венгры открыли счет на 11-й минуте после удара Адама Солои. Кай Хаверц на 66-й минуте сравнял результат, но уже через две минуты гости вновь вышли вперед благодаря голу Онадраша Шафера. Леон Горецка на 84-й минуте сравнял результат.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.

Евро-2020

Группа F

3-й тур

Германия — Венгрия — 2:2 (0:1)

Голы: А.Солои, 11 (0:1). Хаверц, 66 (1:1). Шафер, 68 (1:2). Горецка, 84 (2:2).

Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер (Мусиала, 82), Рюдигер, Гозенс (Фолланд, 82), Кроос, Гюндоган (Горецка, 58), Гнабри (Мюллер, 68), Сане, Киммих, Хаверц (Вернер, 67).

Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Фиола (Николич, 88), Ботка, Ат.Солои, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 89), Шафер, А.Солои (К.Варга, 82), Шоллои (Шен, 75).

Предупреждения: Ботка, 28. Гюндоган, 29. Сане, 61. А.Солои, 64. Фиола, 66.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Иррати. Ди Белло, Мели, Валери (все — Италия).

23 июня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».