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Португалия — Чехия: судья не зафиксировал фол португальца — Консейсау забил победный гол

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Главный арбитр матча Португалия — Чехия Марко Гуида.
Фото Reuters

На 90+1-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Португалия — Чехия (2:1) судья Марко Гуида занял плохую позицию и не увидел, что Нелсон Семеду с нарушением правил сыграл против Давида Доудеры. Португалец с фолом остановил фланговый проход соперника. Резервный Раде Обренович в той ситуации не помог и не подсказал.

После этого команда Криштиану Роналду провела быструю атаку и забила победный гол.

Нужно отметить, что после фола на Доудере мяч вышел за пределы поля и был введен в игру ударом от ворот. То есть нельзя говорить, что решающая атака португальцев началась с нарушения правил. И ВАР тут вмешаться не мог.

Эпизод с фолом Нелсона Семеду на Давиде Доудере.
Эпизод с фолом Нелсона Семеду на Давиде Доудере.
Эпизод с фолом Нелсона Семеду на Давиде Доудере.

Но сама по себе ошибка Гуиды сказалась на дальнейшем ходе игры. Назначь он штрафной удар на половине поля Португалии, все могло пойти иначе.

Положение судьи на поле во время фола Нелсона Семеду на Давиде Доудере.

Запомнится и другое неверное решение итальянского судьи — матч стартовал с его ошибки. И Гуида, и его ассистент Филиппо Мели закрыли глаза на действия Криштиану Роналду. Тот еще до выполнения начального удара забежал далеко на половину поля сборной Чехии. Игру следовало остановить и начальный удар повторить.

Франсишку Консейсау (слева) и&nbsp;Криштиану Роналду. Сын легенды «Порту» и новый герой Португалии. Кто такой Франсишку Консейсау
Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Португалия
2:1
Чехия

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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