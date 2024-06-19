Португалия — Чехия: судья не зафиксировал фол португальца — Консейсау забил победный гол
На 90+1-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Португалия — Чехия (2:1) судья Марко Гуида занял плохую позицию и не увидел, что Нелсон Семеду с нарушением правил сыграл против Давида Доудеры. Португалец с фолом остановил фланговый проход соперника. Резервный Раде Обренович в той ситуации не помог и не подсказал.
После этого команда Криштиану Роналду провела быструю атаку и забила победный гол.
Нужно отметить, что после фола на Доудере мяч вышел за пределы поля и был введен в игру ударом от ворот. То есть нельзя говорить, что решающая атака португальцев началась с нарушения правил. И ВАР тут вмешаться не мог.
Но сама по себе ошибка Гуиды сказалась на дальнейшем ходе игры. Назначь он штрафной удар на половине поля Португалии, все могло пойти иначе.
Запомнится и другое неверное решение итальянского судьи — матч стартовал с его ошибки. И Гуида, и его ассистент Филиппо Мели закрыли глаза на действия Криштиану Роналду. Тот еще до выполнения начального удара забежал далеко на половину поля сборной Чехии. Игру следовало остановить и начальный удар повторить.