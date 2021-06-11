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Лещенко назвал прекрасной новостью замену Мостового на Евгеньева в заявке на Евро

12:16
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» замену полузащитника сборной России Андрея Мостового в заявке на Евро-2020 из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования на защитника Романа Евгеньева.

«Прекрасная новость для Евгеньева! — сказал Лещенко «СЭ». — Хотя Мостовой хорошо показал себя в последнем матче. Он вышел на замену и здорово отыграл. Евгеньев просто нужен этой сборной. У нас огромное количество хавбеков, а защитников не так много. А все, что есть — низкорослые. Евгеньев, все-таки, высокий парень, всегда борется за мяч, идет вперед и хорошо дает пас. Я считаю, что он один из лучших игроков современного российского футбола. Ему нужно определить место, поставить задачи — его надо раскрывать».

Лещенко также отметил, что Евгеньев не потерял форму, несмотря на отсутствие тренировочного процесса.

«Жалко, что не будет Захаряна и Грулева. Это надежные ребята. Рад за Евгеньева! Мы часто встречаемся с Черчесовым на футболе. Я ему несколько раз говорил, что стоит присмотреться к Евгеньеву. Жалко, конечно, что он на тренировочном процессе отсутствовал, но вряд ли он потерял форму за несколько дней», — добавил Лещенко.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)

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