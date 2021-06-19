Полузащитник сборной Испании Тиагу заявил, что ненавидит современный футбол

Полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» Тиагу Алькантара заявил, что ненавидит современный футбол.

«Я ненавижу современный футбол, у меня более классические предпочтения. Сейчас ввели ВАР, против которого я всегда выступал. ВАР убивает суть, озорство футбола. Мы совершаем ошибки, когда играем. Судьи тоже должны ошибаться. Множества легендарных моментов в футболе не произошло бы, если бы был ВАР. Даже когда ты забиваешь самый невероятный гол с центра поля, приходится ждать и думать: «Надеюсь, до этого никто не сфолил, надеюсь, что не было офсайда». Ждешь и надеешься, чтобы гол не отменили», — приводит The Guardian слова Тиагу.

Сегодня, 19 июня сборная Испании проведет второй матч на Евро-2020. Команда встретится с Польшей. Начало игры — в 22.00 (мск).