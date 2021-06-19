Полузащитник сборной Испании Тиагу заявил, что ненавидит современный футбол
Полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» Тиагу Алькантара заявил, что ненавидит современный футбол.
«Я ненавижу современный футбол, у меня более классические предпочтения. Сейчас ввели ВАР, против которого я всегда выступал. ВАР убивает суть, озорство футбола. Мы совершаем ошибки, когда играем. Судьи тоже должны ошибаться. Множества легендарных моментов в футболе не произошло бы, если бы был ВАР. Даже когда ты забиваешь самый невероятный гол с центра поля, приходится ждать и думать: «Надеюсь, до этого никто не сфолил, надеюсь, что не было офсайда». Ждешь и надеешься, чтобы гол не отменили», — приводит The Guardian слова Тиагу.
Сегодня, 19 июня сборная Испании проведет второй матч на Евро-2020. Команда встретится с Польшей. Начало игры — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/jun/18/thiago-alcantara-we-see-less-magic-less-fantasy-footballers-do-more-but-faster
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