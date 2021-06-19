Кузяев заявил, что не считает проблему с реализацией моментов большой для сборной России
Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что в матче с Финляндией (1:0) российскую команду подвела реализация, но он не считает это большой проблемой.
«В матче с Финляндией нас немного подвела реализация. Не сказал бы, что мы конкретно прорабатываем этот аспект. Не считаю это большой проблемой для нас. Мы работаем над всеми аспектами игры. Будем надеяться, что у нас в Копенгагене будут хорошие моменты, и фортуна повернется к нам лицом», — добавил Кузяев.
21 июня пройдет матч Россия — Дания. Встреча состоится в Копенгагене, начало — в 22.00 (мск). Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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