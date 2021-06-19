Кузяев заявил, что не считает проблему с реализацией моментов большой для сборной России

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что в матче с Финляндией (1:0) российскую команду подвела реализация, но он не считает это большой проблемой.

«В матче с Финляндией нас немного подвела реализация. Не сказал бы, что мы конкретно прорабатываем этот аспект. Не считаю это большой проблемой для нас. Мы работаем над всеми аспектами игры. Будем надеяться, что у нас в Копенгагене будут хорошие моменты, и фортуна повернется к нам лицом», — добавил Кузяев.

21 июня пройдет матч Россия — Дания. Встреча состоится в Копенгагене, начало — в 22.00 (мск). Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.