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Сегодня, 15:38

Полиция Берлина задержала польских болельщиков из-за нападения на стюардов Евро-2024

Виктория Кравченко
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Полиция Берлина задержала польских болельщиков из-за нападения на стюардов Евро-2024.
Фото Reuters

В Берлине при входе в фанатскую зону между польскими болельщиками и полицией города произошла стычка, в результате которой несколько человек были арестованы.

Фанаты были задержаны после того, как напали на стюардов.

При задержании была применена физическая сила, перцовый баллончик и дубинка. Личные данные правонарушителей пока уточняются.

«Экстренные службы и фанаты получили ранения, им оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Накануне Польша уступила Австрии и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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