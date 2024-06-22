Полиция Берлина задержала польских болельщиков из-за нападения на стюардов Евро-2024

В Берлине при входе в фанатскую зону между польскими болельщиками и полицией города произошла стычка, в результате которой несколько человек были арестованы.

Фанаты были задержаны после того, как напали на стюардов.

При задержании была применена физическая сила, перцовый баллончик и дубинка. Личные данные правонарушителей пока уточняются.

«Экстренные службы и фанаты получили ранения, им оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Накануне Польша уступила Австрии и потеряла шансы на выход в плей-офф.