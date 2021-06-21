Полузащитник сборной Франции Поль Погба высказался о партнере по команде Кариме Бензема, который пока не смог отличиться на Евро-2020.

«Карим обязательно забьет. Кто сомневается? Никто, особенно среди французов. Он может самостоятельно создавать моменты и забить гол. Мы продолжим поддерживать друг друга, а не задавать вопросы. Вы все увидите в следующих матчах», — приводит слова Погба RTL France.

33-летний Бензема в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 сборная Франции 23 июня сыграет с Португалией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.