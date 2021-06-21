Twitter сборной России опубликовал напутствие игрокам перед матчем чемпионата Европы против Дании.

«Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол», — гласит сообщение.

Это цитата главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол.#РоссияДания. 22:00 мск. — Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021

Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало — 22.00 (мск). Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в плей-офф.