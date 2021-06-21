Сборная России о матче с Данией: «Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол»
18:00
Twitter сборной России опубликовал напутствие игрокам перед матчем чемпионата Европы против Дании.
«Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол», — гласит сообщение.
Это цитата главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало — 22.00 (мск). Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в плей-офф.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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