Пилот «Макларена» Норрис стал жертвой ограбления после финала Евро-2020

Пилота «Макларена» Ландо Норриса ограбили на стадионе «Уэмбли» после финального матча Евро-2020 между Италией и Англией (1:1, пенальти — 3:2), сообщает The Sun.

По информации СМИ, двое хулиганов напали на гонщика на парковке стадиона и украли у него часы стоимостью 40 тысяч фунтов.

В пресс-службе «Макларена» подтвердили факт нападения.

«Макларен» может подтвердить, что Ландо Норрис был причастен к инциденту после финального матча Евро-2020 на «Уэмбли», во время которого у него были украдены часы, которые он носил. К счастью, он не пострадал, но, конечно, потрясен.

Команда поддерживает Ландо, и мы уверены, что фанаты также пожелают ему всего наилучшего в преддверии «Гран-при Великобритании» в ближайшие выходные.

Полиция занимается инцидентом, поэтому мы не можем делиться подробностями», — говорится в заявлении.