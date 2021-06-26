Пикфорд назвал Нойера великолепным вратарем

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился мнением о голкипере Германии Мануэле Нойере перед предстоящим матчем 1/8 финала Евро-2020.

«Его карьера невероятна. Возможно, он входит в число трех лучших вратарей последнего десятилетия. Это великолепный голкипер. Я люблю смотреть на его игру по телевизору. Сыграть против него — привилегия.

Я попрошу у него футболку, если коронавирус позволит. Но для начала мы постараемся обыграть их, а уже после победы я сделаю это», — приводит слова Пикфорда TalkSport.

Матч 1/8 финала Англия — Германия состоится 29 июня в Лондоне. Начало — в 19:00 по московскому времени.