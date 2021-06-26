Пикфорд назвал Нойера великолепным вратарем
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился мнением о голкипере Германии Мануэле Нойере перед предстоящим матчем 1/8 финала Евро-2020.
«Его карьера невероятна. Возможно, он входит в число трех лучших вратарей последнего десятилетия. Это великолепный голкипер. Я люблю смотреть на его игру по телевизору. Сыграть против него — привилегия.
Я попрошу у него футболку, если коронавирус позволит. Но для начала мы постараемся обыграть их, а уже после победы я сделаю это», — приводит слова Пикфорда TalkSport.
Матч 1/8 финала Англия — Германия состоится 29 июня в Лондоне. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://talksport.com/football/902157/jordan-pickford-england-germany-manuel-neuer-jack-grealish-las-vegas-euro-2020/
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