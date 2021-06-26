Как бы выглядели звезды Евро-2020 в 80-х. Фото
Авторитетное испанское издание Marca выпустило оригинальный материал, который посвящен чемпионату Европы. В нем художники представили, как могли бы выглядеть современные звезды футбола в 80-х.
Они поработали над внешним видом Криштиану Роналду, Роберта Левандовски, Эдена Азара и других звезд европейского футбола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/eurocopa/album/2021/06/26/60d712ea268e3eba5a8b4633_relacionados.html
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