Петкович назвал безупречным первый гол Хорватии в ворота Шотландии

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович остался доволен игрой команды в матче Евро-2020 против Шотландии (3:1).

«Отличный матч. Пожалуй, было сложновато, когда мы пропустили. Мы контролировали игру, показывали хороший футбол, имели много моментов. Мы можем гордиться тем, как сыграли. Первый гол был безупречен, а на следующих стадиях турнира все в наших руках. Но давайте двигаться постепенно», — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.