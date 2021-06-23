Петкович назвал безупречным первый гол Хорватии в ворота Шотландии
01:36
Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович остался доволен игрой команды в матче Евро-2020 против Шотландии (3:1).
«Отличный матч. Пожалуй, было сложновато, когда мы пропустили. Мы контролировали игру, показывали хороший футбол, имели много моментов. Мы можем гордиться тем, как сыграли. Первый гол был безупречен, а на следующих стадиях турнира все в наших руках. Но давайте двигаться постепенно», — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.
Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/
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