Кейн считает, что сборная Англии должна гордиться собой после финала Евро-2020

Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение своей команды в финале Евро-2020 против Италии (1:1, пенальти – 2:3).

«Парни не могли отдать ничего больше, чем они сделали это на поле, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 12 июля. - Это худшее ощущение в мире, если проигрываешь в серии пенальти. Турнир был фантастическим. Мы должны гордиться собой, не опускать нос. Сейчас будет больно, и болеть будет еще некоторое время.

Мы играли против очень хорошей команды. Прекрасно начали матч. Потом, возможно, опустились слишком глубоко. Порой, если забиваешь очень быстро, кажется слишком просто взять и засушить игру. Казалось, что мы контролируем ситуацию и соперник ничего не может создать. В дополнительное время вернулись в игру и создали несколько полумоментов.

Надо не опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем, вместе и проигрываем. Научимся на своих ошибках и станем сильнее. Все это придаст нам еще больше мотивации перед чемпионатом мира в следующем году».

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.