Павлюченко назвал Англию фаворитом матча против Нидерландов

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» рассказал, за кого будет болеть в полуфинале Евро-2024, в котором встретятся Нидерланды и Англия.

«Голландцы мне никогда особо не нравилась. Мне хотелось бы, чтобы Англия играла в финале. Сейчас у них в составе два футболиста, с которыми я был в «Тоттенхэме». Думаю, англичане переиграют Нидерланды», — сказал Павлюченко «СЭ».

Полуфинал Нидерланды — Англия состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22.00 мск. Победитель встречи в финале сыграет против сборной Испании.

Александр Антоняк