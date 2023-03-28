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28 марта, 23:45

Дубль Ковачича принес Хорватии победу над Турцией в отборочном турнире Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Турция — Хорватия — 0:2.
Фото Reuters

Сборная Хорватии в гостях обыграла Турцию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

Дублем в составе хорватов отметился Матео Ковачич. Обе голевые передачи отдал экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

После этой победы сборная Хорватии, набравшая 4 очка, поднялась на второе место в группе D. Турки с тремя баллами опустились на третью строчку.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
28 мар, 21:45. Timsah Arena (Бурса)
Турция
0:2
Хорватия

В параллельной встрече сборная Уэльса с минимальным счетом обыграла Латвию — 1:0. Единственный гол забил форвард валлийцев Киффер Мур.

Благодаря этому результату Уэльс с 4 очками поднялся на первое место в группе, обойдя Хорватию по дополнительным показателям. Латвия, не набравшая очков, осталась на последней строчке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
28 мар, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:0
Латвия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
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Сборная Латвии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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