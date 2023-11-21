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Сегодня, 01:11

Определились 20 участников финального турнира Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Определились 20 из 23 участников финального турнира чемпионата Европы 2024 года.

На Евро-2024 квалифицировались Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Швейцария, Румыния, Сербия, Италия, Чехия Словения, а также Германия как организатор турнира.

Еще три участника определятся по итогам плей-офф.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Чемпионат Европы по футболу
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