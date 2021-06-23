Грилиш заявил, что хочет повторить успехи Гаскойна и Руни в сборной Англии
Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш заявил, что хочет повторить успехи прошлых лидеров национальной команды и проявить себя на Евро-2020.
«Я уже говорил раньше, насколько важными для карьеры могут быть такие турниры, как Евро. Вспомните Гаскойна в 1990-м году в Италии, тогда он впервые... Ну, его и так хорошо знали до этого, но я думаю, что все его помнят особенно по выступлению на том турнире. Руни в 2004 году сделал заявку на то, что будет одним из лучших футболистов в мире. Я надеюсь последовать их примеру. Надеюсь, у меня это получится и я буду получать больше возможностей для этого на турнире», — приводит Sky Sports слова Грилиша.
В матче против Чехии (1:0) Грилиш впервые вышел в стартовом составе команды на Евро-2020 и стал автором результативной передачи на Рахима Стерлинга.
Англия заняла первое место в группе D с 7 очками. В 1/8 финала англичане встретятся с командой, которая займет второе место в группе F. Перед последним туром лидером группы F является Франция с 4 очками, второй идет Португалия с 3 очками, третье место — у Германии с 3 очками, последнее место занимает Венгрия с 1 очком.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12016/12339641/euro-2020-englands-jack-grealish-aims-to-emulate-paul-gascoigne-and-wayne-rooney-after-first-major-tournament-start
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