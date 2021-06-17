Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил показать аккредитацию
Один из охранников на матче 1-го тура Евро-2020 Португалия — Венгрия (3:0) не узнал форварда Криштиану Роналду. Мужчина подошел к футболисту и попросил показать его аккредитацию.
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БигБосс
Я помню как Федерера вроде на ТБШ АО тоже не пропустили несколько лет назад)
17.06.2021
Дима Питерский
Лошара:smiley:
17.06.2021
joker-999
Периодически нужно напоминать публичным личностям, что не весь свет на них клином сошелся. И не обязательно верить, что это правда, что твой жест с бутылкой действительно "стоит" Кока-Коле 4 миллиарда долларов.
17.06.2021
Vizioso
Да наверняка узнал. Воспользовался единственной в жизни возможностью постоять рядом с популярнейшим футболистом. Когда ещё выпадет возможность подержаться за его бейджик и выпадет ли вообще?:)
17.06.2021
Serenky25
Мариу? Нет Кристина.
17.06.2021
Евгеша Батиков
внатуре, вдруг какой-нить моджахед пластиковый стаканчик пронесет, ну нафиг, лучше перестраховаться)))
17.06.2021