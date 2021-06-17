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Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил показать аккредитацию

14:47
Криштиану Роналду. Фото УЕФА.
Криштиану Роналду. Фото УЕФА.
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Один из охранников на матче 1-го тура Евро-2020 Португалия — Венгрия (3:0) не узнал форварда Криштиану Роналду. Мужчина подошел к футболисту и попросил показать его аккредитацию.

19 июня сборная Португалии сыграет с Германией во втором туре чемпионата Европы. Начало — в 19.00 (мск).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Виктория Кравченко все материалы автора
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  • БигБосс

    Я помню как Федерера вроде на ТБШ АО тоже не пропустили несколько лет назад)

    17.06.2021

  • Дима Питерский

    Лошара:smiley:

    17.06.2021

  • joker-999

    Периодически нужно напоминать публичным личностям, что не весь свет на них клином сошелся. И не обязательно верить, что это правда, что твой жест с бутылкой действительно "стоит" Кока-Коле 4 миллиарда долларов.

    17.06.2021

  • Vizioso

    Да наверняка узнал. Воспользовался единственной в жизни возможностью постоять рядом с популярнейшим футболистом. Когда ещё выпадет возможность подержаться за его бейджик и выпадет ли вообще?:)

    17.06.2021

  • Serenky25

    Мариу? Нет Кристина.

    17.06.2021

  • Евгеша Батиков

    внатуре, вдруг какой-нить моджахед пластиковый стаканчик пронесет, ну нафиг, лучше перестраховаться)))

    17.06.2021