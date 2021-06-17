Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил показать аккредитацию

БигБосс Я помню как Федерера вроде на ТБШ АО тоже не пропустили несколько лет назад) 17.06.2021

Дима Питерский Лошара:smiley: 17.06.2021

joker-999 Периодически нужно напоминать публичным личностям, что не весь свет на них клином сошелся. И не обязательно верить, что это правда, что твой жест с бутылкой действительно "стоит" Кока-Коле 4 миллиарда долларов. 17.06.2021

Vizioso Да наверняка узнал. Воспользовался единственной в жизни возможностью постоять рядом с популярнейшим футболистом. Когда ещё выпадет возможность подержаться за его бейджик и выпадет ли вообще?:) 17.06.2021

Serenky25 Мариу? Нет Кристина. 17.06.2021