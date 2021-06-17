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Эвра потроллил Роналду и Погба за сцены с бутылками на Евро-2020

14:37
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Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра потроллил нападающего Криштиану Роналду, а также полузащитника Поля Погба, которые во время своих пресс-конференций на Евро-2020 убрали стоящие перед ними бутылки колы и пива.

Эвра в ролике расставил перед собой на столе нескольок предметов, которые постепенно начал убирать разными способами.

— Иду на пресс-конференцию Евро-2020 так же, как это сделали мои братья, Роналду и Погба, — подписал Эвра ролик.

Напомним, что видео с Роналду, Погба, а также главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым уже стало мемом. Если португалец отодвинул от себя бутылки с колой, а полузащитник сборной Франции убрал со стола спонсорское пиво, то Черчесов открыл одну бутылку колы другой и начал пить. Все три случая произошли на пресс-конференциях во время Евро-2020.

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