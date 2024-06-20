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Сегодня, 11:17

Нойер поделился эмоциями от игры сборной Германии на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал атмосферу на чемпионате Европы. Турнир проходит в Германии.

«Невероятная атмосфера, заполненные стадионы. Очень доволен, что такой турнир проходит у нас дома. Сборная Германии всегда фаворит, но нам есть над чем работать», — цитирует вратаря DFB.

В первых двух турах группового турнира Евро-2024 Германия победила Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0). В заключительном матче команда Юлиана Нагельсманна встретится со сборной Швейцарии.

Мануэль Нойер
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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