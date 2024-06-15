Фюллкруг: «Легко найти детали, которые сборная Германии могла бы улучшить»

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллкруг прокомментировал победу над Шотландией (5:1) на чемпионате Европы-2024.

«Мы играли действительно хорошо. Во втором тайме все оставались целеустремленными, но легко найти детали, которые мы могли бы улучшить — Нагельсманн показал нам кое-что в перерыве. Самое важное — это наша динамика и скорость», — цитирует пресс-служба УЕФА Фюддкруга.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.