Нидерланды ни разу попадали в четвертьфинал Евро после матча с Россией в 2008 году
Сборная Чехии в большинстве обыграла команду Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы. Игра в Будапеште завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Чехии.
В последний раз Нидерландам удавалось победить в рамках плей-офф чемпионата Европы в 2004 году — тогда они выбили Швецию по пенальти в четвертьфинале, а в полуфинале уступили Португалии.
На Евро-2008 команда уступила России в четвертьфинале, на Евро-2012 не сумела выйти из группы, а на Евро-2016 вообще не попала.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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