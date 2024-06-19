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Сегодня, 16:50

Немецкий блогер попал на церемонию открытия Евро-2024, одевшись в костюм маскота

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Немецкий блогер Марвин Вильхаге проник на церемонию открытия чемпионата Европы-2024 в костюме маскота с подделанной аккредитацией, сообщает Mail Online.

По данным источника, блогер прибыл на стадион в фургоне, украшенном логотипами Немецкой футбольной ассоциации (DFB) в сопровождении двух других мужчин. Сотрудники безопасности не проверили их документы и пропустили на парковку.

Вильхаге проник на «Альянц Арену», где проходила церемония открытия турнира. В чаще стадиона блогер потанцевал на газоне, сделал фотографии с болельщиками и спокойно вернулся в подтрибунное помещение, где его застала охрана и доставила в полицейский участок. После этого инцидента Вильхаге запретили посещение «Альянц Арены».

В матче открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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