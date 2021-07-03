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«Наши бы так не позволили англичанам точно». Реакция российских болельщиков на игру Украины в четвертьфинале

3 июля 2021, 23:27
Футболисты сборной Англии. Фото AFP
Футболисты сборной Англии. Фото AFP
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В эти минуты проходит матч сборных Украины и Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы проходит на стадионе «Олимпико» в Риме.

К середине второго тайма Украина с крупным счетом уступает Англии — 0:4. В соцсетях российские болельщики отреагировали на такой ход событий.

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Иван Шитик все материалы автора

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