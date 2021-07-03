«Наши бы так не позволили англичанам точно». Реакция российских болельщиков на игру Украины в четвертьфинале

В эти минуты проходит матч сборных Украины и Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы проходит на стадионе «Олимпико» в Риме.

К середине второго тайма Украина с крупным счетом уступает Англии — 0:4. В соцсетях российские болельщики отреагировали на такой ход событий.