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Сегодня, 03:54

Мбаппе пошутил по поводу своей травмы носа

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свою травму, полученную в матче Евро-2024 против Австриии (1:0).

«Есть идеи по поводу масок?» — написал Мбаппе в Twitter.

25-летний француз на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником Австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.

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Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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