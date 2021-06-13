Дания отменила воскресную тренировку для игроков

Тренерский штаб сборной Дании принял решение отменить тренировку, которая была намечена на воскресенье, 13 июня, сообщает TV 2.

Такое решение было принято, чтобы футболисты смогли отдохнуть после матча с Финляндией (0:1) и восстановиться психологически.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

В следующем туре датчане сыграют с бельгийцами 17 июня, а финны встретятся со сборной России днем ранее.